В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе ограничили проезд по Советской и Немировича-Данченко

Ограничения продлятся две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улицам Советской и Немировича-Данченко. Связано это с аварией на теплотрассе.

— С 28 февраля по 10 марта на 3 метра сужается улица Советская в районе домов №13 и 15. Также до по 13 марта на 3 метра сужается улица Немировича-Данченко в районе жилых домов №106 и 108, — сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за ремонта дороги на улице Гидромонтажной изменились маршруты 4 автобусов. Пока неизвестно, когда транспорт вернется к прежней схеме движения, поскольку изменения будут действовать до особого распоряжения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер