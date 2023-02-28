В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе ограничили проезд по Советской и Немировича-Данченко

Ограничения продлятся две недели.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улицам Советской и Немировича-Данченко. Связано это с аварией на теплотрассе.
— С 28 февраля по 10 марта на 3 метра сужается улица Советская в районе домов №13 и 15. Также до по 13 марта на 3 метра сужается улица Немировича-Данченко в районе жилых домов №106 и 108, — сообщили в мэрии.
Напомним, что из-за ремонта дороги на улице Гидромонтажной изменились маршруты 4 автобусов. Пока неизвестно, когда транспорт вернется к прежней схеме движения, поскольку изменения будут действовать до особого распоряжения.
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