В Новосибирске сотрудники МЧС используют беспилотники для отслеживания уборки снега с крыш

В Новосибирске МЧС контролирует уборку снега с крыш при помощи беспилотников. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске МЧС контролирует уборку снега с крыш при помощи беспилотников. Особое внимание уделяют кровлям социально-значимых объектов и конструкциям, имеющим большую площадь.

− Полученные с квадрокоптеров фото-, видеоматериалы передаются специалистам Министерства жилищно-коммунального хозяйства, где их просматривают, а при выявлении нарушений применяют меры профилактического и административного воздействия, − рассказали в ГУ МЧС России по НСО.

Как только специалисты выявляют, что крыша не очищена от снега и наледи, они связываются с собственником здания и требуют оперативно принять меры.

В январе-феврале беспилотники проверили крыши зданий в Октябрьском, Ленинском и Советском районах. Благодаря этому удалось предотвратить возникновение несчастных случаев.

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