В Новосибирске мать пошла под суд за долг по алиментам в 880 тысяч

24-летняя мать задолжала своим детям более 800 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске 24-летняя мать троих детей накопила огромный долг по алиментам и попала в суд. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, подсудимая в детстве переехала в Новосибирск из Амурской области, жила с семьей в микрорайоне «Затон». Девушка закончила школу и родила двух детей в 18 и 19 лет, однако затем стала пить и была лишена родительских прав. Детей взяли под опеку бабушка и дедушка. В 2018 году суд постановил взыскивать с нее 1/3 заработка в пользу малышей.

Однако алименты женщина не платила. А в 2022 году подсудимая родила еще одного ребенка и оставила его в роддоме.

— Подсудимая признала вину, говорила, что не могла найти работу и не платила алименты. Общий долг составил более 800 тысяч рублей. С марта по ноябрь 2022 года не заплатила еще 80 тысяч рублей детям, что легло в основу уголовного дела. Суд назначил 6 месяцев исправительных работ, решение суда не вступило в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер