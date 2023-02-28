Самолет из Пекина вынужденно сел в Новосибирске – пассажиры улетели на других рейсах

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 февраля. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Самолет авиакомпании Hainan Airlines вынужденно сел в Новосибирске. Рейс следовал из Пекина в Санкт-Петербург. КП-Новосибирск выяснила, куда пересадили пассажиров.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 февраля, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево. Судя по данным сайта flightradar, Airbus A330 развернулся в районе Ханты-Мансийского автономного округа, а после приземлился в столице Сибири. Причина вынужденной посадки неизвестна.

Что касается пассажиров, то они улетели из Новосибирска на рейсах авиакомпании S7.

− Где были места, на те рейсы их и отправляли. Часть пассажиров улетела вчера, часть – сегодня, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее КП-Новосибирск писала, что рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург задержали после сообщений о подозрительном летающем объекте.

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