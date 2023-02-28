В поселке под Новосибирском пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку

Водителя, сбившего Полину, задержали сегодня. Фото: предоставлено мамой пострадавшей Полины/кадр из видео

Двое пьяных сибиряков сбили школьницу в поселке Каменка под Новосибирском. 13-летняя Полина возвращалась из школы. До дома было всего ничего и тут ей в спину врезалась серебристая «Тойота». Авария произошла днем 27 февраля.

— Машина начала поворачивать с угла, дочь видела ее и начала отходить в бок. Но машина ехала прямо на нее. Полина отпрыгнула в сугроб, но ее все равно сбили. Удар в спину пришелся, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки. — Когда все произошло, из машины вышел мужчина и предложил довести дочь до больницы. Она отказалась, тогда он предложил подвести ее до дома. Полина была сильно напугана, но села в машину.

По словам женщины, ее дочь высадили недалеко от дома и уехали, дальше Полина пошла сама. Девочка не получила серьёзных повреждений и отделалась ушибами, но очень сильно испугалась.

— Она когда домой пришла, мы сразу в скорую позвонили и в полицию, начали искать эту машину. Полина сказала, что водитель и пассажир были пьяны. От них пахло алкоголем, — поделилась мама.

Мужчину поймали сегодня, 28 февраля. По словам матери пострадавшей, тот катался по поселку пьяный и снова попал в ДТП. Сибиряк не справился с управлением и вылетел в кювет. Сотрудники ГИБДД его задержали, а потом Полина опознала в лихаче вчерашнего водителя «Тойоты». Кроме того выяснилась, что машина, на которой он попал в ДТП и сбил девочку, была угнана.

— Хозяйка машины пишет заявление об угоне на своего сожителя, который был пассажиром в машине, а водитель — это его друг. Ранее его лишали прав. Сейчас его отправляют в изолятор на несколько суток, — добавила мама.

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