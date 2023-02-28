Рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург задержали после сообщений о подозрительном летающем объекте

Рейс Новосибирск − Санкт-Петербург авиакомпании S7 не смог вылететь вовремя.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Рейс Новосибирск − Санкт-Петербург авиакомпании S7 задержали во вторник, 28 февраля. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачево.
Изначально самолет должен был вылететь в 14:55. Однако рейс поднялся в воздух только в 16:07. То есть задержка составила чуть больше часа.
В пресс-службе Толмачево не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Не исключено, что самолет задержали после сообщений о подозрительном летающем объекте вблизи Санкт-Петербурга. По этой причине небо в радиусе 200 километров закрыли, а аэропорт Пулково временно перестал отправлять и принимать самолеты.
Спустя некоторое время все ограничения сняли.
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