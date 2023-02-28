Школьник из Новосибирской области стал чемпионом России по самбо, поборов 131-килограммового борца

14-летний спортсмен поборол противника весом в 131 кг. Фото: Предоставлено тренером сборной Новосибирской области

Девятиклассник из Барабинска Денис Кулигин стал победителем чемпионата России по самбо в сверхтяжелом весе. 14-летний борец уложил 131-килограммового противника в финале 73-го Чемпионата России по самбо в Казани.

— Денис Кулибин выступал в сверхтяжелом весе, он весит 107 килограммов. Первая встреча была тяжкая — Денис выиграл со счетом 3:0 спортсменов с Северного Кавказа. Затем Денис разборолся и все следующие поединки выигрывал один за другим, со счетом 8:0. За выход в финал шла тактическая борьба, и не надо было рисковать — этот бой мы выиграли 1:0, — рассказал КП-Новосибирск старший тренер сборной команды Новосибирской области Алексей Мордвинов.

В финале 14-летний Денис встретился с 131-килограммовым юниором из Когалыма Иваном Герасим. Из-за разницы в весе нельзя было давать противнику шанс провести захват сверху. Сибиряк справился, опередил оппонента в броске и выиграл «золото».

— Денис в 14 лет выиграл Чемпионат, все оппоненты были старше его на год. Спортсмен с 9 лет занимается самбо. «Золото» дает Денису путевку на Первенство Европы в апреле, которое пройдет в Израиле, — пояснил Алексей Мордвинов.

15-летняя Софья завоевала третье место на Чемпионате России в Казани. Фото: Предоставлено тренером сборной Новосибирской области

Уроженкой Новосибирской области оказалась и одна из призерок Чемпионата среди девочек. 15-летняя Софья Фомина завоевала третье место в весовой категории 47 килограммов. Девочка с первого класса занималась самбо, на предыдущих чемпионатах занимала 5-е место. В этот раз Софья проиграла только три схватки и завоевала «бронзу» чемпионата.

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