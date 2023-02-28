В Новосибирской области 23-летний парень поссорился с отцом и заколол его ножом

Молодой человек схватил кухонный нож и начал наносить удары родителю. Фото: СУ СК РФ по НСО

В городе Татарске задержали 23-летнего парня, который зарезал своего отца в ходе застолья. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Трагедия произошла вечером 26 февраля. Парень и его 66-летний отец находились в своем доме и вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Молодой человек схватил кухонный нож и начал наносить удары родителю. От полученных ран мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия и нашли там окровавленный нож. Уже допрошены свидетели и назначена судмедэкспертиза.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство). Выяснилось, что парень ранее был неоднократно судим за кражу и незаконный оборот наркотиков, уточнили в ГУ МВД России по региону.

− Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, − отметили в Следкоме.

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