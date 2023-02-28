В новосибирском метро заметили пассажира, курившего в вагоне

Сибиряк спокойно курит, выпуская дым в вагоне. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск
В Новосибирске заметили пассажира, который курил сигарету прямо в вагоне метро. Видео с нарушителем появилось в паблике «Инцидент Новосибирск».
Как видно на ролике, мужчина в черной куртке стоит у дверей, немного пританцовывая. Сибиряк спокойно курит, выпуская дым в вагоне.
В комментариях местные жители предположили, что новосибирец был пьян. Некоторых возмутило, что остальные пассажиры никак не реагировали на такую выходку.
− В вагоне метро есть связь с машинистом. Любой пассажир может прямо в движении сообщить машинисту о подобном поведении. Машинист сообщит полиции, и на следующей же станции к курящему пассажиру применят воспитательные меры, − высказался один из местных жителей.
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