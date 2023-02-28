В Новосибирске мужчина украл пену для бритья: он не дождался ее в подарок на 23 Февраля

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Не получив 23 Февраля средство для гигиены в подарок, 27 февраля мужчина решил его украсть. Придя в 19.27 в ближайший к дому супермаркет, он взял с витрины один баллончик пены и спрятал его в карман. Не совершая покупок, он попытался незаметно уйти, но на выходе его задержали бойцы ГБР-73, вызванные в магазин охранником.

Задержанный не стал отрицать факт воровства. Пояснил, что на днях его пена для бритья закончилась и он ждал, что подруга сделает ему на День защитника Отечества именно такой подарок. Но девушка подарила что-то другое, и тогда он решил украсть гигиеническое средство. Попытка кражи не удалась.

По решению администрации супермаркета передавать мужчину полицейским не стали - сумма причиненного ущерба была незначительная, всего 220 рублей, да и он за воровством ранее замечен не был. Задержанного отпустили сразу после того, как он нашел деньги и заплатил за товар.

Кроме этого случая за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах были пресечены еще несколько краж, задержаны четыре человека, пытавшихся их совершить.

Единственная среди пойманных на воровстве женщина оказалась работником торгового зала. С места своей работы она попыталась украсть кусок сыра стоимостью около 500 рублей. Администрация магазина не стала сообщать в правоохранительные органы о краже, совершенной своим же сотрудником.