Депутаты новосибирского Заксобрания приняли участие в митинге «Своих не бросаем»

В городе Черепаново прошел митинг «Своих не бросаем». Фото: Заксобрание НСО

Во вторник, 28 февраля, в городе Черепаново прошел митинг «Своих не бросаем». В нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.

На митинге присутствовали сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Городецкий, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента Майис Мамедов и Иван Мороз, глава Черепановского района Сергей Овсянников и председатель районного Совета депутатов Владимир Капич. Также в нем поучаствовали жители Черепановского района, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Одним из участников митинга был военнослужащий Константин Галинский, который приехал в «отпуск». Сибиряк награжден медалью «За воинскую доблесть».

− В вашем лице говорим спасибо всем нашим защитникам – ребятам, которые находятся на передовой. Низкий вам поклон! Хочу от имени всех депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области поблагодарить вас, черепановцев, за поддержку наших ребят. Тех ребят, которые сегодня на передовой, − произнес речь Андрей Шимкив.

Председатель Заксобрания НСО отметил, что не бывает фронта без тыла. Андрей Шимкив подчеркнул, что победа будет за нами.

По окончании митинга по территории города Черепаново прошел автопробег. В нем приняли участие более 40 автомобилей.

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