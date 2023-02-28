1 марта стартует реализация Губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО».

В Новосибирской области разработан Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО», его реализация стартует завтра, 1 марта 2023 года. С помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

— Проект реабилитационного сертификата включает в себя несколько направлений — социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций. Для нас это пилотный межведомственный проект, организатор — министерство труда и социального развития региона, активное участие в разработке проекта принимали общественные организации. По каждой ситуации будем работать индивидуально, каждому участнику СВО будет оказано все необходимое содействие, — подчеркнул заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

По словам главы регионального Минтруда Елены Бахаревой, уже несколько организаций региона получили лицензию для предоставления всего спектра услуг по реабилитационному сертификату.

— Проект направлен на укрепление здоровья участников СВО, психологическую реабилитацию и возвращение к обычной жизни, — рассказала министр. — В каждом районе области определена структура, ответственная за эту работу — комплексный центр социального обслуживания населения. Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, нужно обратиться в МФЦ (очно или на портале МФЦ).

Председатель Регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталья Курина, добавила, что вопросы, решения которых должно быть включено в сертификат, обсуждались и с самими участниками СВО.

Для координации работы по реализации проекта в Правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.

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