Новосибирская область - в лидерах рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров. Координирует реализацию нацпроекта в регионе министерство экономического развития Новосибирской области. Адресную поддержку предприятиям оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций.

- Основная задача национального проекта «Производительность труда» - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Участниками нацпроекта в Новосибирской области уже стали 85 компаний, - отметил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

При формировании рейтинга регионов учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, оценивался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта и запуск региональных мер поддержки. В НСО нацпроект «Производительность труда» по итогам 2022 года отмечен в числе регпроектов, исполнение которых достигло максимальных результатов по установленным показателям.

К 2024 году количество компаний-участников в Новосибирской области составит не менее 165, набор предприятий в проект продолжается.