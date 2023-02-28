Мобилизованный житель Новосибирской области вернулся в Россию из плена на Украине

Мобилизованного из Новосибирской области вернули в Россию из плена на Украине. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мобилизованный военнослужащий из Новосибирской области попал в плен в зоне спецоперации на Украине, но сестра вернула его домой. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

К омбудсмену Нине Шалабаевой обратилась сестра военнослужащего, чтобы выяснить, где находится её брат, и вернуть его домой. Его мобилизовали в сентябре 2022 года, и с 10 ноября он перестал выходить на связь. В конце месяца сослуживцы сообщили, что брат девушки попал в плен при выполнении боевых задач.

Новосибирский омбудсмен связалась с московскими коллегами и направила обращение в Минобороны РФ. После этого между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Сестра вернула своего брата домой.

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