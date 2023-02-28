В январе количество осадков в Новосибирске превысило норму в два раза

Январь выдался особенно снежным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске количество осадков, выпавших в январе, превысило норму в два раза. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 28 февраля сообщил начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

− Окончание зимы у нас достаточно бурное. С точки зрения погодных условий, выпадения осадков, количества снега. Прогнозы, как я понимаю, неутешительные, − отметил мэр города Анатолий Локоть.

Далее со своим докладом выступил Сергей Куценко.

− Что касается выпадения осадков… В ноябре это количество было ниже нормы, декабрь – в норме, а январь – практически в два раза выше нормы. Глубина промерзания почвы составляет около 144 сантиметров, что больше многолетних значений практически на 25-30 сантиметров, − сообщил начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами.

По состоянию на 10 февраля, запасы воды в снежном покрове по реке Обь составляют до 125% от нормы. Толщина льда на реке достигает 80 сантиметров, что больше нормы практически на 17 сантиметров.

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