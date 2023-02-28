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НовостиОбщество28 февраля 2023 18:46

Под Новосибирском пропал мужчина с длинной седой бородой и в чёрной шапке

Его ищут уже 3 месяца
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Мужчину ищут почти три месяца. Фото: "Типичная Колывань" "ВКонтакте"

Мужчину ищут почти три месяца. Фото: "Типичная Колывань" "ВКонтакте"

Новосибирец Вячеслав Демченко уехал в село Колывань и пропал на три месяца. Родные публиковали пост о пропаже 53-летнего мужчины в соцсетях.

— Помогите найти человека! Вячеслав Айгенович Демченко ушел из своего дома в Новосибирске еще 7 декабря 2022 года, до сих пор его местонахождение не известно.8 декабря 2022 года он был замечен в рабочем поселке Колывань, — сообщили родственники в группе «Типичная Колывань» «ВКонтакте».

Пропавший мужчина был европейской внешности, на вид ему 55-60 лет, рост около 160 см. Вячеслав Демченко худощавого телосложения, волос седой с залысинами впереди. Не стрижен, борода седая, неухоженная, особых примет нет.

По словам родственников, пропавший мог быть одет в черную зимнюю вязаную шапку, пуховик сине-черного цвета, при нем могла быть спортивная сумка черного цвета. Полиция просит сообщить информацию по телефону дежурной части 8 (383) 52 -51-553 или 112.

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