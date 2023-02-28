Житель Новосибирской области Артем Ведерников погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Искитима Артем Ведерников. Фото: администрация Искитима
В зоне спецоперации на Украине погиб житель Искитима Артем Ведерников. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Сибиряка не стало 24 января 2023 года. Он пал в бою под Артемовском.
− Артем Васильевич родился в городе Искитиме, учился в школе №4. Отправился защищать жителей Донбасса в ноябре 2022 года, − говорится в публикации.
Администрация и Совет депутатов города выразили соболезнования семье и друзьям новосибирца.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на спецоперации погиб капитан из Искитима Захар Бурков.
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