Житель Новосибирской области Артем Ведерников погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Искитима Артем Ведерников. Фото: администрация Искитима

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Искитима Артем Ведерников. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Сибиряка не стало 24 января 2023 года. Он пал в бою под Артемовском.

− Артем Васильевич родился в городе Искитиме, учился в школе №4. Отправился защищать жителей Донбасса в ноябре 2022 года, − говорится в публикации.

Администрация и Совет депутатов города выразили соболезнования семье и друзьям новосибирца.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на спецоперации погиб капитан из Искитима Захар Бурков.

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