В Новосибирске за 70 миллионов продают квартиру с хаммамом и личным казино

В квартире сделан современный ремонт и царит атмосфера роскоши. Фото: Циан
В Новосибирске выставили на продажу квартиру с хаммамом и личным казино. Она расположена в 16-этажном доме по адресу Сибирская, 57 в Железнодорожном районе.
Объявление опубликовано на сайте «Циан». В нем говорится, что общая площадь квартиры составляет 385 метров квадратных.
− Просторная шестикомнатная квартира с видом на город расположена на 11 этаже дома премиум класса с закрытой охраняемой территорией. Во дворе детская площадка с безопасным покрытием. В доме своя подземная и наземная парковка, − написал продавец.
В квартире сделан современный ремонт и царит атмосфера роскоши. Там есть все необходимое для комфортного проживания. В распоряжении будущего владельца окажутся сауна и хаммам, личное казино, собственный тренажерный зал. Изюминкой жилья является угловая гостиная с лаунж-зоной и панорамными окнами, из которых открывается вид на центр Новосибирска.
За всю эту красоту продавец просит 70 миллионов рублей.
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