В Новосибирске завершились поиски 31-летней девушки с красной спортивной сумкой

Девушка, которую искали с 23 февраля, найдена живой. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».

В Новосибирске прекратились поиски 31-летней девушки из Октябрьского района, которая 23 февраля ушла из дома с красной спортивной сумкой. От нее не было вестей до 28 февраля.

Девушка найдена живой, сообщили в группе «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ориентировки на поиск разослали во вторник по всем новосибирским соцсетям.

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