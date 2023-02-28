Полиция ищет под Новосибирском подозреваемого в покупке наркотиков, который скрылся от следствия

В Новосибирске полицейские ищут подозреваемого в обороте наркотиков, который скрывается от следствия. Фото: ГУ МВД РФ по НСО / Анатолий ЖДАНОВ.
В Мошковском районе Новосибирской области полицейские разыскивают 35-летнего подозреваемого в покупке и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
Мужчину, который скрывается от следствия, зовут Мамедов Элчин Габили оглы. По статье о покупке, хранении, перевозке и других действиях с наркотиками ему может грозить срок в колонии от 3 до 10 лет.
Всем, кто знает, где находится этот человек, просьба анонимно сообщить в полицию по телефонам: 8-383-48-21-102, 8-383-48-22-271.
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