«Одна нога была немного короче другой»: новосибирские врачи выпрямили позвоночник 49-летней пациентке

Последние четыре года женщина мучилась из-за болей в области позвоночника. Фото: Новосибирский НИИТО имени Цивьяна

Новосибирские хирурги исправили искривление позвоночника своей пациентке − 49-летнему фельдшеру Ларисе. Операцию провели в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

Работа сибирячки связана с большой физической активностью. Также ей нередко приходится поднимать тяжести. Последние четыре года женщина мучилась из-за болей в области позвоночника.

− Приходилось буквально через каждые 200 метров останавливаться, отдыхать, чтобы боль прошла. Чувствовала, что у меня деформация позвоночника, одна нога была даже немного короче другой, − рассказала Лариса.

Сибирячка обратилась за помощью к специалистам НИИТО. Сначала она проходила процедуру радиочастотной денервации – это когда боль устраняют путем разрушения волокон, по которым движутся болевые импульсы. Однако это не помогло. Тогда стало ясно, что в данном случае требуется операция.

У пациентки диагностировали левосторонний поясничный сколиоз третьей степени и остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Сначала специалисты лечили остеохондроз и устраняли болевой синдром, а после – убирали косметический дефект.

В итоге операция прошла успешно. На этой неделе Ларису отпустят домой. Женщину ждет длительная реабилитация.

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