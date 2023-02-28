В Новосибирске из-за потепления увеличится риск ДТП

В Новосибирске вырос риск ДТП из-за потепления и гололедицы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Новосибирске с приходом потепления может увеличиться количество аварий и несчастных случаев. Об опасностях плюсовой температуры рассказал глава департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко во вторник, 28 февраля, в ходе аппаратного совещания.

– Буквально с завтрашнего дня в течение трёх суток ожидается переход на плюсовую температуру в дневное время. Это определённые риски: сход наледи с крыш, большая гололедица – увеличение количества травмированных на тротуарах и придомовой территории, – сообщил руководитель департамента.

Сергей Куценко подчеркнул, что в первую очередь оттепель грозит увеличением количества ДТП на дорогах города. В связи с потеплением регулярно очищают входы в магазины, школы, поликлиники и другие учреждения, убирают снег с крыш.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заметил, что очистить весь снег с кровель домов, козырьков подъездов, лоджий и балконов за пару дней невозможно. В связи с этим мэр заявил, что все опасные территории должны быть огорожены предупреждающими плакатами и сигнальными лентами.

– Если этого не было сделано, требую привлекать к административной ответственности – хозяйствующий субъект это, либо управляющая компания, – высказался мэр.

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