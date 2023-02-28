В Новосибирской области до 30 апреля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности продлили на два месяца.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области ещё на два месяца продлили режим повышенной готовности и ограничительные меры в связи с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник, 28 февраля.
Решение по рекомендации Роспотребнадзора одобрили на оперативном совещании у губернатора области. Глава Минпромторга региона Андрей Гончаров заметил, что у пациентов из Новосибирской области продолжают фиксировать заболеваемость коронавирусом.
Гражданам рекомендуют продолжать носить одноразовые медицинские маски в общественных местах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в декабре прошлого года режим повышенной готовности продлевали до конца февраля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер