В Новосибирской области до 30 апреля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности продлили на два месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области ещё на два месяца продлили режим повышенной готовности и ограничительные меры в связи с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник, 28 февраля.

Решение по рекомендации Роспотребнадзора одобрили на оперативном совещании у губернатора области. Глава Минпромторга региона Андрей Гончаров заметил, что у пациентов из Новосибирской области продолжают фиксировать заболеваемость коронавирусом.

Гражданам рекомендуют продолжать носить одноразовые медицинские маски в общественных местах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в декабре прошлого года режим повышенной готовности продлевали до конца февраля.

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