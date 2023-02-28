Губернатор Новосибирской области Андрей Травников остался на 15 месте в рейтинге глав регионов России

Новосибирский губернатор сохранил 15 место в рейтинге глав регионов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохранил свои позиции в рейтинге глав российских регионов. Исследование опубликовал центр «Национальный рейтинг».

Андрей Травников занял 15 место, как и по итогам прошлого года. Он занимает строчку между главами Челябинской и Нижегородской областей. В тройку лучших вошли мэр Москвы, глава Татарстана и Тульской области.

На мнение экспертов центра за первые два месяца 2023 года положительно повлияли встреча Травникова с президентом России и отмена прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово.

Кроме того, наблюдатели отметили высокие темпы реализации нацпроектов и оперативные решения губернатора, принятые в связи с трагедией на Линейной.

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