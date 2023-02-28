В Новосибирске пропала 31-летняя женщина с красной спортивной сумкой. Фото: ДоброСпас-Новосибирск.

В Октябрьском районе Новосибирска без вести пропала 31-летняя девушка. В День защитника Отечества она ушла из дома с черным рюкзаком и красной спортивной сумкой, и с тех пор не выходила на связь. Об этом сообщили 28 февраля в группе «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост девушки – 167 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы тёмные, ниже плеч. На её правой руке мизинец свёрнут внутрь.

Девушка была одета в горнолыжный черный костюм с малиновыми вставками, малиновую шапку «PUMA» и белые кроссовки.

Её ищут родственники. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по номерам: 112, +7 953 887 17 77.

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