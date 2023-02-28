Умерла Ирина Денисова – актриса новосибирского театра Афанасьева

В Новосибирске простятся с актрисой Ириной Денисовой. Фото: пресс-служба театра Афанасьева.

В Новосибирске 28 февраля простятся с Ириной Денисовой – актрисой новосибирского театра Афанасьева. Как сообщили в пресс-службе театра, прощание состоится в 12:30 в соборе Александра Невского.

Ирина Денисова стала неотъемлемой частью коллектива театра под руководством Сергея Афанасьева практически со дня его основания. В 1985 году она окончила Новосибирское театральное училище, а через три года пришла в только образовавшуюся студию.

– В каждой роли Ирины Денисовой – глубина переживания, настоящая боль и нерв, – рассказывают про нее коллеги.

Она сыграла Елену Андреевну в спектакле «Дядя Ваня», Мисс Гиббс в «Нашем городке», Василису в «На дне», Веру в «Шутки в глухомани», Марселину в «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и многих других.

Год назад ушла из жизни её младшая сестра Татьяна Храмова – бывший директор театра.

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