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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 1:50

В Новосибирске 37-летнего мужчину придавило металлическим рулоном на стройке

Его увезли в больницу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирца придавило металлическим рулоном на стройке.

Новосибирца придавило металлическим рулоном на стройке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на стройке в Ленинском районе мужчину придавило металлическим рулоном. В группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошёл днём 27 февраля на улице Дукача.

Металлический рулон был подцеплен краном. Машинист сразу же поднял груз с пострадавшего.

37-летний мужчина остался жив. Его увезли в городскую клиническую больницу № 34.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как спасатели не дали 20-летней девушке покончить с собой.

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