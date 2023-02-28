В Новосибирске 37-летнего мужчину придавило металлическим рулоном на стройке

Новосибирца придавило металлическим рулоном на стройке.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на стройке в Ленинском районе мужчину придавило металлическим рулоном. В группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошёл днём 27 февраля на улице Дукача.
Металлический рулон был подцеплен краном. Машинист сразу же поднял груз с пострадавшего.
37-летний мужчина остался жив. Его увезли в городскую клиническую больницу № 34.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как спасатели не дали 20-летней девушке покончить с собой.
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