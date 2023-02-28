«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Новосибирска в Турцию с 27 апреля

Прямые рейсы запустят из Новосибирска в Турцию.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Через два месяца, с 27 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Об этом сообщают в пресс-службе компании.
Первый месяц самолёты Boeing 737-800 будут летать из столицы Сибири в Турцию четыре раза в неделю. С 29 мая в авиакомпании обещают увеличить количество рейсов до шести.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что с 1 декабря 2022 года из Новосибирска начали летать прямые рейсы в Монголию.
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