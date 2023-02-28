В Новосибирске 21-летняя девушка пыталась покончить с собой

В Новосибирске спасатели остановили девушку, которая пыталась покончить с собой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Заельцовском районе Новосибирска спасатели пресекли попытку 21-летней девушки покончить с собой. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл утром 27 февраля. Девушка заперлась в комнате и не пускала никого к себе.
Специалисты МАСС обеспечили доступ в комнату и предотвратили трагедию. Спасённую передали бригаде врачей скорой помощи.
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