В Новосибирске 21-летняя девушка пыталась покончить с собой

В Новосибирске спасатели остановили девушку, которая пыталась покончить с собой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заельцовском районе Новосибирска спасатели пресекли попытку 21-летней девушки покончить с собой. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл утром 27 февраля. Девушка заперлась в комнате и не пускала никого к себе.

Специалисты МАСС обеспечили доступ в комнату и предотвратили трагедию. Спасённую передали бригаде врачей скорой помощи.

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