В Новосибирске водители встали в 8-балльные пробки в последний день зимы

В Новосибирске утром 28 февраля обострилась дорожная ситуация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 28 февраля, уровень пробок в Новосибирске составил 8 баллов. По данным 2ГИС, заторы на Советском шоссе, улице Станиславского и площади Труда.

Также пробки на Октябрьском мосту, улице Большой и на Бетонном переезде.

На правом берегу ситуация спокойнее: пробки на Большевистской и на пересечении улиц Бориса Богаткова с Кирова из-за ДТП. Также заторы на перекрёстке улицы Фрунзе и Красного проспекта, Волочаевской, Гусинобродском шоссе, улице Кедровой.

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