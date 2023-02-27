Жители Кемерова пожаловались на стоимость аэротрубы в Кузбасс-Арене.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Житель Кемерова пожаловался на цены аэротрубы в «Кузбасс-Арене». Мужчина захотел попробовать экстремальный отдых, но стоимость оказалась неподъемной.
— Аэротруба цена за 4 минуты около 4 тысяч рублей. Такой отдых кузбасовцам не по карману, — передает слова мужчины Сибдепо.
По сообщению «Кузбасс-Арены», стоимость аэротрубы не относится к бюджетным услугам. А цены на нее устанавливает Федерация парашютного спорта, которой и принадлежит аэротруба.
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