В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске

В ДТП пострадал один человек. Фото: кадр из видео "АСТ-54"

В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на Димитровском мосту в Новосибирске, которая произошла сегодня вечером, 27 февраля. По сообщению ведомства, в ДТП побились три легковушки и один грузовик. Водитель одной из легковых машин попал в больницу.

— 45-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 не справилась с управлением и врезалась в попутный автомобиль Toyota Platz. После она протаранила ВАЗ 2104, а потом врезалась в грузовик HOWO, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. 48-летнего мужчину с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

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