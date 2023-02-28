В последний день зимы в Новосибирске потеплеет до -1

При этом ветер усилится почти до 20 метров в секунду.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В последний день зимы холода отступают. 28 февраля в Новосибирске будет почти весенняя погода: ночью около -6...-8 градусов, а днём -1...-3. Но при этом помешает сильный ветер.
— Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах сильная гололедица. Юго-восточный ветер усилится до 19 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -4…-9, местами до -14 градусов. Днем ожидается 0...-5. Больше всего снегопада и метелей ожидается по западу и юго-востоку области.
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