«Подростковое недоразумение»: депутат Госдумы Метелев высказался о движении «Редан»

Облава на членов группировки прошла в ТРЦ накануне. Фото: стоп-кадр видео Telegram-канала "Редан НСК"/скриншот видео, предоставленного очевидцами.

Глава комитета Госдумы по молодежной политики Артем Метелев высказался о движении «Редан». По его словам, оно является не более, чем подростковым недоразумением.

— Как и любая экстремистская субкультура, она (движение «Редан». — прим. ред.) опасна. Если силовики смогут максимально эффективно ограничить ее развитие, привлечь к ответственности нарушителей, то не думаю, что она станет угрозой для общества. Но если она станет массовой, то, конечно, надо будет запрещать как явление. Пока это, как мне кажется, подростковое недоразумение. В ее идею изначально заложена какая-то глупость. Так происходит всегда. Люди объединяются вокруг какого-то бреда, — заявил Метелев в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что 26 февраля в ТРЦ «Галерея» полиция устроила облаву на членов молодежной группировки ЧВК «Редан». По словам очевидцев, связаны задержания были с массовой дракой в одном из столичных торговых центров. Там подростки из ЧВК «Редан» схлестнулись с фанатами футбола. Причиной стало то, что одной группе подростков не понравилось, как одета другая. В Москве прошло несколько похожих инцидентов.

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