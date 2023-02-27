В Новосибирске банк «Левобережный» приостановил SWIFT-переводы из-за санкций США

Банк временно приостановил SWIFT-переводы. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске банк «Левобережный» временно приостановил SWIFT-переводы для физических и юридических лиц.

— Банк «Левобережный» временно приостановил прием и отправку SWIFT-переводов для физических и юридических лиц по всем направлениям до получения дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов, — рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В банке отметили, что идут переговоры с банками-партнерами о возможности перевода средств в дружественной валюте. Однако пока неизвестно, когда восстановят переводы.

Напомним, 25 февраля стало известно, что «Левобережный» попал под санкции США. Банк сообщил, что это не повлияет на его работу, и все онлайн-сервисы, банкоматы и офисы будут работать в прежнем режиме.

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