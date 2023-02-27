«Живет вместе с курочками»: новосибирцы приютили у себя лимонного фазана

Новосибирцы приютили пернатого гостя. Фото: предоставлено Кристиной

Новосибирцы поймали лимонного фазана, который разгуливал сам по себе. О диковинной птице КП-Новосибирск рассказала Кристина Фирсова.

Кристина вместе с семьей проживает в селе Барышево в Новосибирском районе. В один из дней девушка наткнулась на необычное объявление в местных пабликах. В нем говорилось, что на улице Совхозной заметили красивую птицу с золотым хохолком. Оказалось, что это – лимонный фазан. Птица относится к категории декоративных и выведена искусственно.

Интересно, что пернатый сам решил заглянуть в гости к Кристине и ее родным. Накануне сибиряки услышали лай собак. Они вышли посмотреть, в чем дело, и увидели на своей машине нежданного гостя.

− Ну мы его и поймали. На данный момент он живет вместе с курочками у моего дедушки. Он не буянит, ест хлеб и отруби, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Кристина.

На лапке у фазана есть кольцо. Так что не исключено, что птичка просто сбежала от прежних хозяев.

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