Власти Новосибирска назвали стоимость пятивагонного состава метро

Один пятивагонный состав стоит около 900 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Новосибирска назвали стоимость одного пятивагонного состава. Оказалось, что на сегодняшний день один такой состав обойдется городу в 700-900 миллионов рублей. Всего планирую закупить 10 составов.

— Точная сумма, необходимая для приобретения десяти пятивагонных составов станет известна лишь после окончательных переговоров с «Трансмашхолдингом», который производит вагоны для российских метрополитенов, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что на данный момент прорабатывается вопрос о замене старых вагонов, срок службы которых выходит в 2031 году. Когда же будут закупать новые пятивагонные составы, пока неизвестно.

Напомним, что в Новосибирске в тестовом режиме на несколько месяцев запустили два пятивагонных состава. Они курсировали по Ленинской линии метро в час пик. Такое нововведение увеличило пропускную способность метро на 15-20%.

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