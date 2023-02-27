Ветеринар Галкин объяснил, из-за чего кошки могут забиваться в угол

Одной из причин такого поведения животного может быть стресс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, по какой причине коты и кошки внезапно начинают забиваться в угол. Слова эксперта приводит News.ru.

Специалист отметил, что одной из причин может быть стресс. Некоторые питомцы испытывают его, когда в квартире появляется чужой человек или другое животное.

Еще одна возможная причина – резкая жажда внимания. Питомец прячется в укромном месте, желая, чтобы вы отложили все свои дела и отправились его искать.

Если стрессовых факторов нет, а внимания животному предостаточно, можно предположить, что кот или кошка плохо себя чувствует.

− Когда питомец начинает плохо себя чувствовать, может подниматься температура и появляется слабость. Это могут быть симптомы вирусных заболеваний, отравления, острой болезненности каких-либо органов, светобоязни при поражении глаз, − объяснил Богдан Галкин.

Здесь важно своевременно обратиться к ветеринару и выяснить, в чем дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber