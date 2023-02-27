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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:06

Ветеринар Галкин объяснил, из-за чего кошки могут забиваться в угол

Не исключено, что животное испытывает стресс
Анастасия ХРОМЫХ
Одной из причин такого поведения животного может быть стресс.

Одной из причин такого поведения животного может быть стресс.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, по какой причине коты и кошки внезапно начинают забиваться в угол. Слова эксперта приводит News.ru.

Специалист отметил, что одной из причин может быть стресс. Некоторые питомцы испытывают его, когда в квартире появляется чужой человек или другое животное.

Еще одна возможная причина – резкая жажда внимания. Питомец прячется в укромном месте, желая, чтобы вы отложили все свои дела и отправились его искать.

Если стрессовых факторов нет, а внимания животному предостаточно, можно предположить, что кот или кошка плохо себя чувствует.

− Когда питомец начинает плохо себя чувствовать, может подниматься температура и появляется слабость. Это могут быть симптомы вирусных заболеваний, отравления, острой болезненности каких-либо органов, светобоязни при поражении глаз, − объяснил Богдан Галкин.

Здесь важно своевременно обратиться к ветеринару и выяснить, в чем дело.

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