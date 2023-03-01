«Идет уборка, иди отсюда»: жительница Новосибирска пожаловалась хамское общение в оздоровительном центре

Уборщица заканчивала мыть туалеты. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на уборщицу в оздоровительном центре. Инцидент произошел 23 февраля. Сибирячка пришла отдохнуть туда вместе с подругой.

- Я решила сходить в уборную. Открыв дверь, я увидела женщину со шваброй, которая уже заканчивала уборку, была близка к выходу. Я подумала, что уже можно пройти, оказалось, что зря я так решила. Уборщица как с цепи сорвалась, начала мне тыкать, мол, не видишь, что уборка идет, иди отсюда. Я просто потеряла дар речи от такой наглости, и за пару секунд моего молчания она успела произнести еще одну искрометную фразу: «я сейчас охрану вызову, иди отсюда!» – пишет женщина на сайте Flamp.

Посетительница была в шоке и не знала, как реагировать на такое поведение. Она уверена, что уборщица могла вести себя вежливее.

На комментарий тут же отреагировала администрация комплекса. Они извинились перед посетительницей. А также пообещали провести беседу с нагрубившей сотрудницей.

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