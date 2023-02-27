В Алтайском крае судили мужчину, который дал взятку за липовую прививку от ковида

Сибиряк хотел незаконно получить сертификат о вакцинации.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Алтайском крае перед судом предстал мужчина, который за взятку хотел получить сертификат о пройденной вакцинации от ковида. При этом ставить прививку он не собирался.
Как сообщает «Толк» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Алтайского края, на скамье подсудимых оказался житель Благовещенского района.
− Мужчина дал взятку в размере 15,5 тысяч рублей медсестре прививочного кабинета Степноозерской районной больницы, чтобы она внесла в систему сведения о якобы пройденной им вакцинации от коронавируса, − отметили в публикации.
Также сибиряк попросил внести в систему и других лиц, которые ранее обратились к нему по поводу незаконного получения сертификата.
Мужчине дали 2,5 года условно с испытательным сроком в 2,5 года. Кроме того, ему выписали штраф в размере 31 тысячи рублей.
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