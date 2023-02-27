Бастрыкин потребовал доложить о смерти новорожденного в новосибирском роддоме

Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после смерти новорожденного. Фото: СК РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался смертью новорожденного ребенка в роддоме Первомайского района Новосибирска. ЧП произошло 26 февраля.

— Председатель СКР Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельств после смерти новорожденного, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что проверку организовали после обращения матери ребенка в СК.

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