«Не впускал женщину с ребенком на руках»: жительница Новосибирска пожаловалась на охранника, не впускавшего людей в ТЦ

Посетительница уверяет, что охранник не пускал в торговый центр за минуту до открытия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на охранника, который не впускал людей в ТЦ за минуту до его открытия. Инцидент произошел в Кировском районе.

- Охранник опьянел от власти и не впустил в торговый центр людей, включая женщину с грудным ребенком на руках. Он хамил всем посетителям. При их попытке зайти в 9:59 не впускал внутрь, - написала женщина на сайте Flamp.

Посетительница утверждает, что ждать открытие пришлось в холодном тамбуре.

На отзыв администрация торгового центра пока никак не отреагировала.

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