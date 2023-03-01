«Не впускал женщину с ребенком на руках»: жительница Новосибирска пожаловалась на охранника, не впускавшего людей в ТЦ

Посетительница уверяет, что охранник не пускал в торговый центр за минуту до открытия.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Новосибирска пожаловалась на охранника, который не впускал людей в ТЦ за минуту до его открытия. Инцидент произошел в Кировском районе.
- Охранник опьянел от власти и не впустил в торговый центр людей, включая женщину с грудным ребенком на руках. Он хамил всем посетителям. При их попытке зайти в 9:59 не впускал внутрь, - написала женщина на сайте Flamp.
Посетительница утверждает, что ждать открытие пришлось в холодном тамбуре.
На отзыв администрация торгового центра пока никак не отреагировала.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер