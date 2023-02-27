Под Новосибирском завершились поиски 8-летнего мальчика в полосатой шапке

Мальчика нашли местные жители. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В поселке Ордынское в Новосибирской области завершились поиски 8-летнего мальчика в полосатой шапке. Ребенок пропал сегодня, 27 февраля. Последний раз его видели у школы, но на занятиях он не появился.

— Его нашли неравнодушные местные жители, — рассказала КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.

Ребенка нашли на улице. В поисках мальчика участвовали не только волонтеры и местные жители, но и полиция.

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