В подъезде дома в Новосибирске гэбээровцы обнаружили окровавленного мужчину

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

22 февраля в 20.08 тревожная кнопка была нажата в одной из квартир жилого дома на улице Петухова. Прибывшие на вызов бойцы ГБР обнаружили в подъезде осколки стекла и окровавленного мужчину. Со слов вызвавшего охрану жильца они узнали, что в соседней квартире была драка. «Гвардейцы» передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

22 февраля в 20.50 охранник карьера в городе Тогучине обнаружил на охраняемой территории горение деревянного вагончика. Он сразу же позвонил в пожарно-спасательную службу. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате пожара нет.

22 февраля в 22.09 бойцы ГБР-77 задержали в баре-маркете на Красном проспекте мужчину в нетрезвом состоянии, который сломал стену из гипсокартона и пытался похитить пакет чипсов. Задержанный был передан полиции.

23 февраля около 9 часов утра бойцы ГБР-72 задержали на проспекте Дзержинского возле киоска по продаже шаурмы пьяного молодого человека, в руках которого был предмет, похожий на пистолет. Известно, что до этого он угрожал им продавцу. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

24 февраля в 13.48 в центре психологической поддержки на улице Достоевского сработала охранная сигнализация. Прибывшие на вызов бойцы ГБР обнаружили в здании порыв системы канализации. О происшествии они доложили ответственным лицам.

24 февраля в 0.59 в четвертом подъезде многоквартирного жилого дома на улице Костычева на лестничной площадке подрались два пьяных бомжа. Жительница дома, услышав шум, позвонила в дежурную часть ГВАРДИИ и вызвала ГБР. Охранники разняли драку, а нарушителей спокойствия выпроводили из подъезда. Выезд ГБР осуществлялся в рамках услуги «Безопасный двор».

25 февраля в 18.20 в Заельцовском районе города Новосибирска бойцами ГБР ГВАРДИИ был задержан несовершеннолетний, похитивший из магазина бутылку водки стоимостью 230 рублей, а 26 февраля в 17.35 - взрослый мужчина, пытавшийся украсть из супермаркета в Железнодорожном районе три упаковки свежего мяса и наушники для телефона. Оба задержанных рассчитались за украденное и были отпущены. В первом случае ущерб от кражи возместили родители подростка.