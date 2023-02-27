Санкции могут повлиять на производство сыра и сметаны в Новосибирске

90% заквасок для кисломолочных продуктов являются импортными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санкции могут повлиять на производство кисломолочных продуктов и сыра в России. Об этом в беседе с РБК сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолги» Сергей Бачин. По словам бизнесмена, российские производители сильно зависят от импортных заквасок. Если санкции введут, тот пострадают и новосибирские производители молочных продуктов.

— Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются, — рассказал Бачин.

Он отметил, что отсутствие производства молочных заквасок уходит корнями в советское прошлое. Тогда при молочных или сыродельных заводах находилась лаборатория, где и растили закваску. Занимал весь процесс около трех дней, потом готовую закваску добавляли в молоко. Когда в конце 1980-х — начале 1990-х годов в мире начали создавать и производить закваски прямого действия, СССР не мог модернизировать процесс из-за плохой экономической ситуации. А в современной России заводы строили уже по западным технологиям без расчета на лаборатории по производству закваски сразу на предприятии.

— Все эти заводы, даже если захотят, не смогут перейти на ту форму производства, которая была 30 лет назад. Это надо создавать опять лаборатории, обучить людей — это не вопрос одного дня, на это потребуется несколько лет, — отметил Бачин.

Бизнесмен подчеркнул, что существующие санкции не оказали критического давления на молочную отрасль. Сложности с упаковкой и оборудованием, с которыми производители столкнулись весной, разрешимы — им можно найти альтернативу в дружественных странах. Проблему может создать только зависимость от импортных заквасок. Однако, по сообщению Минсельхоза РФ, поставки в Россию продолжаются. Кроме того, в стране сформирован запас необходимых компонентов и сырья, в том числе и закваски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер