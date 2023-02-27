В Новосибирске с 1 марта начнут выдавать путевки в детские сады

Путевки в детские сады Новосибирска начнут выдавать с 1 марта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Путевки в детские сады Новосибирска начнут выдавать с 1 марта. Комплектование продлится до 31 августа, сообщили в мэрии города.

В 2023 году из дошкольных образовательных учреждений выпустятся более 20,5 тысяч детей. Это количество в муниципалитете назвали рекордным.

− С 1 сентября по 1 февраля пройдет доукомплектование. С 1 июня начнется прием детей в детские сады, − уточнили в мэрии Новосибирска.

Известно, что комплектование ДОУ будет проходить в программе «Электронный детский сад». Процедура проходит следующим образом: в детский сад направляется путевка в электронном виде. После этого родители получают сообщение или уведомление на портале «Госуслуг». Также им может поступить звонок. При этом есть возможность попасть на личный прием.

По словам начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева, вопрос приема детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет практически решен. Он подчеркнул, что принцип территориальности будет сохраняться.

В списке актуальных задач остается перевод ребенка из одного детсада в другой. Так, в 2022 году около пяти с половиной тысяч детей сменили дошкольное учреждение.

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска отметил, что ситуация с дошкольными местами стабилизировалась. Однако в городе есть отдельные очаги, где потребность в местах наиболее высокая. Это микрорайоны «Южно-Чемской», «Ясный берег», «Плющихинский».

Стоит отметить, что в 2023 году в микрорайоне «Родники» появится самый крупный детский сад. Он сможет принять 320 детей. Более того, застройщик микрорайона «Галактика» планирует достроить детсад и передать его в собственность мэрии. Проектная мощность объекта составит 150 мест.

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