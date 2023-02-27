«Видели его возле школы»: под Новосибирском пропал 8-летний мальчик в полосатой шапке

Ребенок пропал в рабочем поселке Ордынское. Фото: ЛизаАлерт НСО

Под Новосибирском ищут 8-летнего Владислава Шапаренко. Мальчик пропал в понедельник, 27 февраля. Подробности КП-Новосибирск сообщила руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.

Известно, что ребенок пропал в рабочем поселке Ордынское.

− Утром его видели возле школы, играл с собакой, но в саму школу не зашел, − рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Педагог сообщила родителям, что мальчик не появился на занятиях. Ранее Владислав не пропадал.

Приметы ребенка: рост 115 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку с узорами, черные брюки, серые сапоги и сине-желтую полосатую шапку. С собой был рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber