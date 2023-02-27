Центральный пляж Академгородка отойдет в собственность мэрии Новосибирска. Фото: Виталий КАРНАУХ

Центральный пляж Академгородка передадут в собственность мэрии Новосибирска. Передача пройдет в два этапа.

— Под территорией пляжа Академгородка мы понимаем комплекс объектов недвижимого и движимого имущества, расположенный на земельном участке, предоставленном Сибирскому отделению РАН для организации и обслуживания пляжа, — пояснила «Науке в Сибири» заместитель управляющего делами СО РАН по имущественным вопросам Наталья Ищенко. — Это не могло произойти одномоментно, поскольку переход федерального имущества в муниципальную собственность возможен только через Росимущество как единого оператора всей государственной собственности, а в нашем случае — еще и с предварительным согласованием РАН.

Процесс передачи начался в 2021 году с предварительного соглашения между Сибирским отделением РАН и мэрией Новосибирска. В октябре 2022 года согласовали трехлетнее безвозмездное пользование участка мэрией. За это время муниципалитет должен благоустроить территории и разработать проект современного пляжа Академгородка. И только потом территория отойдет в собственность города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер