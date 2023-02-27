На Алтае из психиатрической больницы сбежал 40-летний пациент в трико и кепке

Пациенту требуется помощь врачей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Камне-на-Оби из психиатрической больницы № 2 сбежал пациент, который находится на принудительном лечении. Инцидент произошёл днём 26 февраля, сообщает amic.ru.

Теперь в полиции разыскивают 40-летнего мужчину с татуировками на руках и спине. Ростом он 160 сантиметров, худой, с короткими светлыми волосами.

Сбежавший пациент нуждается в медицинской помощи. Он одет в чёрную куртку и кепку, тёмные спортивные трико и коричневые кроссовки.

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