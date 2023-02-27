Под Новосибирском за 200 тысяч рублей продают последний настоящий «Москвич Юрий Долгорукий»

За машину владелец просит 200 тысяч рублей. Фото: Авито

Последний настоящий «Москвич Юрий Долгорукий» продают в Искитимском районе Новосибирской области. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Машина выпущена в далеком 1997 году. Это хетчбэк с механической коробкой передач и объемом двигателя 1,8 литра. За машину просят 200 тысяч рублей.

− Представляю вашему вниманию эксклюзивный «Москвич Юрий Долгорукий» модели 2141V3V. Это не обычный «Москвич» 2141, прошу не путать! Таких было выпущено чуть больше 800 штук, но до нашего времени дожили лишь немногие, и мой «Юрий Долгорукий» в этом числе, − написал продавец.

По словам продавца, он владеет машиной два года. До него автомобиль более 20 лет находился у первого хозяина.

В объявлении говорится, что вся электрика работает, салон и коробка передач находятся в хорошем состоянии. Год назад владелец произвел капитальный ремонт двигателя.

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